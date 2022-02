Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr USA - Russland

In den Striet üm de Ukraine gaht de USA Russland nu scharp an. Dorna to uurdelen plaant Moskau woll, dat se blots so doon warrt, dat de Ukraine Russland angriepen deit as Vörwand, üm den sülvst in’e Ukraine inmarscheren to könen. So as en Spreker vun‘t Pentagon seggt, maakt Russland dorför jüst en verkehrt Video praat. Beleggt hebbt se dat man nich.

// Stand: 04.02.2022, Kl. 9:30

