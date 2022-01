Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Scholen blievt apen

De Scholen schüllt so lang as dat geiht apen blieven – dor sett sik de Kultusministerinnen un -ministers vun de Länner för in. Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe see in’t NDR Hamborg Journal, dat schall man nich üm jeden Pries Ünnerricht in de School geven. Man över de Fraag, wat de Scholen dichtmaakt warrn mööt, schull een eerst denn snacken, wenn op de anner Siet allens anner gegen Corona maakt worrn is, wat güng. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.01.2022 | 09:30 Uhr