Stand: 05.01.2022 09:30 Uhr Schoolstart in Hamborg

Vundaag geiht in Hamborg na de Wiehnachtsferien de School wedder los. Dat heet för de Schölers: Jeden Dag en Snelltest maken. Maskenplicht un Luftreinigers gifft dat ok. So schall de Ünnerricht in de mehr as ölvendusend Klassenrüüm seker maakt warrn. Schoolsenater Ties Rabe sä, dat weer graad keen Thema, Scholen dicht to maken – un so wat weer sounso de Saak vun'n Bund. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

