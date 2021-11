Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Hamborg maakt sik praat för ne’e Regeln

För düsse Regel bi de öffentlichen Verkehrsmiddels maakt sik Hamborg al praat. 3G warrt jüst so kuntrullert as nu al de Maskenplicht. Dat sä Verkehrssenater Anjes Tjarks. Dat to kuntrulleren is de Opgaav vun de Hoochbahn un de S-Bahn-Wach. Man dat geiht blots mit Stichproven. Dat een dat överall in Hamborg kuntrulleren deit, dorför hett een nich noog Personaal för, meent Tjarks. // Stand 18.11.2021, Kl. 9:30

