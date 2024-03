30 Johr mit Drift för Plattdüütsch Stand: 18.03.2024 16:52 Uhr Am 17. März 1994 nahm das Zentrum für Niederdeutsch in Leck (ZFN) seine Arbeit auf und setzte weit über die Grenzen des Landesteils Schleswig hinaus Impulse für den Erhalt und den Ausbau der Regional- und Minderheitensprache im Norden.

von Lornz Lorenzen

Minnerheit? Vun wegen. De Gemeende Leck liggt merrn in'n Noorden vun Nordfreesland un is vun vele Dörper ümgeven, wo Plattschnacker:innen noch in de Bövertall sünd. Un so as dor Calli Schaschlik oder de Disco Toeff Institutschonen sünd, wo wi all fröher immer mit Moped henpilgert sünd, so is dat ZFN siet 1994 en faste Institutschoon, de wiet över de Grenzen vun'n Lannesdeel Sleswig henweg sichtbar is, as Lüchttoorn för de plattdüütsche Spraak un Kultur in'n Noorden.

Plattdüütschzentrum is Lüchttoorn för plattdüütsche Spraak un Kultur

En korte Blick op dat Internetportal platt.best vun dat ZFN mag dat bewiesen. Dor jumpen di toallerest junge symphatische Lüüd in't Gesicht, de mit "Drift vun Harten" Plattdüütsch op ehre Bost dregen. De Internetoptritt is frisch, modern un wokeen weten much, wovör dat ZFN steiht, un wat los is in`n Lannesdeel Sleswig, kriggt dat hier aktuell mit. Ründ üm dat 30. Jubiläum hett dat Zentrum wull nochmol extra düchtig op de Tuuv drückt un en bunte Struus an Veranstalten tosamen bunnen. Bi "Rock.Pop.Platt" an den 22. März to´n Bispeel schall Steffie Steup, de "singende Rotkohl" ut Dithmarschen, den Saal vun de Nordseeakademie "to´n Beven" bringen. En Dag later all warrt plattdüütsch netwarkt, bi dat drüdde "platt drift barcamp". Sülvst Hörgeschichten för de Lüttsten finnt een op de Siet, de eenfach blots anklickt warrn möten, wenn de Öllern mal Tiet för sik alleen hem wullt.

De Nordseeakademie in Leck weer denn güstern ok de Middelpunkt vun de plattdüütsche Welt. Eerst Priesvergaav vun dat "Grote P", un denn "Talk un Toort"- en ünnerholsame Talkshow för de Liddmaten vun´t Plattdüütschzentrum.

Nu kunn een hier bi düt Jubiläum ok en beten torüch gahn in de Lannespolitik vun Sleswig-Holsteen. Man kunn seggen, dat dat 1992 en plattdüütsche Vullversammeln in den Landdag geev, wo beslaten worr, en Biraat för Nedderdüütsch to grünnen. Dor suurte denn eerst dat Plattdüütsch Zentrum in Leck bi ruut, en halvet Johr later denn ok dat Zentrum för Nedderdüütsch in Ratzeborg/hüüt Mölln, wat för den holsteenschen Landesdeel tostännig ween schull. Achterleggt weern anfangs twee halve Lehrer:innenstellen, de later opfüllt worrn vun´t Land to en ganze Steed. Dorto hett sik in Leck denn ok noch en mächtig Föddervereen grünnt, wo mehr as hunnert Privatlüüd, twintig Ünnernehmen un 150 Kommunen dat ZFN Stütt geven doot. To 2023 is dor de Dregervereen för dat Plattdüütsch Zentrum vun worrn.

Geld is nich allens

Dormit nu avers ut en Inrichten vun´t Land en Institutschoon warrt, bruukt dat mehr as politisch Willen, Geld un Infrastruktur. Dat bruukte Lüüd mit Drift, de för de plattdüütsche Saak brennen. Eerst keem Hans Wilkens, denn Günter Fleskes, denn harr vun 2008 an för lange Tied Ingwer Oldsen dat Leit. He fung denn ok glieks dormit an un stellen, as een vun vele hölpriek Projekten, den Zertifikatskurs:" Platt för de Lütten" op de Been. En Wieterbillen för Kinnergoorner:sche un Lehrer:innen. Tein Johr later keem Gesa Retzlaff an´t Stüerrad in Leck. Vele Projekte keemen dorto un kamen noch dorto. As boorn Ockholmer, Nordfrees, Sleswig-Holsteener, Plattschnacker, Netwarker un Journalist, de siet Johrteinte över de Arbeit vun´t ZFN in Leck berichten deit, segg ik: Goot dat jem dat gifft - Glückwunsch vun Harten!

