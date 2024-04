Stand: 25.04.2024 11:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Tro di wat, snack Platt"

Platt liegt uns hier im Norden in den Ohren. Es zu sprechen, trauen sich zu wenig Nordlichter. Tro di wat, snack Platt!

AUDIO: Tro di wat, snack Platt (2 Min) Tro di wat, snack Platt (2 Min)

"Moin!" "Moiiin." Höör ik blots ut'n Hoff as ik hier in de Platt Redakschoon bi'n NDR in Hamborg sitt. Lustig, wat wohrschielich nüms vun düsse Stimmen op‘n Hoff seggen wöörn, wat se so richtig Plattdüütsch snacken kunnen, aver son lütt beten köönt se denn even doch.

Moin ik bin Fiene, bin 25 un kumm ut Hamborg. Un ik, snack platt. Nich jümmers perfekt aver ahn een dat versöcht, kann en jo ok nich beter warrn.

In mien Öllernhuus op Finkwarder bün ik tominnst to’n Deel plattdüütsch opwussen. För mi is Plattdüütsch dat Geföhl to huus to ween.

Plattdüütsch - uns Spraak hier in't Noorden

As mi de Spraak an't Hart liggen deit, will ik wat ännern. Ik will wat mehr Lüüd Plattdüütsch snackt - un dorüm bün ik hier. As Praktikantin in de Platt Radaktschon bi NDR 90,3.

Vun Dag is jo de Plattdüütsch Dag in Hamburg. Un ik frei mi bannig över düssen Dag. So veel Hart, Kreativität un Arbeit stickt in jeden Programmpunkt. Un vör allen so veel Platt.

Man egentlich langt en Dag Platt gor nich. Nich blots as een so un so nich allens schaffen kann, wat dor op dat Programm steiht - Hamborg is even groot. Man wat bi düssen Dag jo dat Scheunste is, is, wat so veele Lüüd Platt schnacken doot! Un woll ok de, de egens nich so richtig Platt snackt, köönt na düsse Dag wiss mehr as blots "Moin" seggen. Tominnst wenn se sik truen.

Ik still mi dat al vör: "Gooden Dag!“. "Moiiin!" "Kannst du da vorne auf mich warten?" "Jo kloor!" So töönt dat denn vollicht all morgen vun'n Hoff. Un ik war dinken: Kiek mol an. En Dag op Platt un dat hett al wat bröcht. Un dor geiht seker noch mehr. True du di doch ok mal wedder platt to snacken! Denn föhlst du di to Huus un so richtig as Noordlicht.

