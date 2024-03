"Vertell doch mal": Nun werden die besten Geschichten ausgewählt Stand: 16.03.2024 00:00 Uhr Für dieses Jahr ist der Einsendeschluss erreicht: Bis zum 15. März konnten Sie am plattdeutschen Schreibwettbewerb von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater teilnehmen. Dieses Mal lautet das Motto "Ünner de Sünn" (Unter der Sonne).

von Lina Bande

Wie auch in den Vorjahren schon werden nun in mehreren Runden die besten Geschichten ausgesucht. Zunächst sichten Peter Nissen und Carina Dawert gemeinsam alle Einsendungen. Aus dieser anonymisierten Vorauswahl wählt dann eine Jury bestehend aus Redakteurinnen und Redakteuren, Reporterinnen und Reportern aus den Plattdeutschredaktionen vom NDR und Radio Bremen sowie Vertreterinnen vom Ohnsorg-Theater ihre 25 Favoriten aus.

Die 25 besten Geschichten werden in einem Buch veröffentlicht

Diese werden alle im neuen Buch zum Wettbewerb veröffentlicht und haben die Chance, bei der großen Gala im Ohnsorg-Theater am Sonntag, 16. Juni, auf der Bühne als eine der fünf Siegergeschichten vorgetragen zu werden. Die wiederum werden von einer Ehrenjury ausgewählt, der auch die diesjährige Wettbewerbsbotschafterin Dörte Hansen angehört. Die Bestsellerautorin erinnert sich noch daran, vor vielen Jahren schon mal Teil der Jury gewesen zu sein, und damals schon habe sie etwas bewundert: "Dat vun so vele Kanten un so vele Öllersgruppen Lüüd kamen un sik wat utdenken to een Thema op Plattdüütsch!"

Ihre Muttersprache Plattdeutsch liegt der Husumerin am Herzen. Zwar schreibe sie selbst nur auf Hochdeutsch, aber: "Plattdüütsch to schrieven is nochmal wat anneres. Man mutt even - oder man dörff even - ok genau so schrieven, as een snacken deit. Un dorüm kummt dor meist ok wat Goodes bi rut", sagt Dörte Hansen.

Auch Bestsellerautorinnen haben Schreibblockaden

Und als Autorin weiß sie eben auch, wie schwer es sein kann, zwei leere weiße Seiten mit einer Geschichte zu füllen. Dort zu sitzen und auf die rettende Idee zu warten, das kenne sie selbst sehr gut. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von "Vertell doch mal" gab sie deshalb Tipps gegen Schreibblockaden mit auf den Weg:

"Sitten blieven! Nich opstahn, nich utneihn, nich hensmieten - sitten blieven. Un wenn dat gor nich geiht, denn Schoh antrecken, Jack antrecken, rut - un lopen, lopen, lopen. Mi helpt ok ganz sinnig Radfohrn. Un, wat tatsächlich ok hölpt, wenn gor nix mehr geiht: Ünner de Dusche stellen, Water över de Kopp lopen laten." Dörte Hansen, Autorin

Die besten Ideen kommen einem gar nicht am Schreibtisch

Tatsächlich kann ein Spaziergang in der kalten Winterluft oder bei Nieselregen sogar mit dem Motto helfen, meint Dörte Hansen: "Just, wenn överhaupt gor kien Sünn to sehen is, kann een an allerbesten över de Sünn schrieven." Ihr erster Impuls zum Motto sei etwas zum Klimawandel gewesen, so die Wettbewerbs-Botschafterin, aber das müsse noch gar nichts heißen. Immerhin sei die erste Idee nicht immer die Beste.

Grundsätzlich galt auch dieses Jahr wieder: Ganz egal ob lustig, komisch, klamaukig, ob ironisch, spitz, zynisch, ob ernst, traurig, nachdenklich - alles ist möglich. Hauptsache, die Geschichte ist neu, auf Plattdeutsch, passt auf maximal eineinhalb Seiten und zum Motto. Der NDR, Radio Bremen und das Ohnsorg-Theater richten den Wettbewerb schon zum 36. Mal gemeinsam aus. Insgesamt gibt es wieder Preisgelder in Höhe von 5.400 Euro zu gewinnen.

Ideen zum Thema von unseren "Hör mal"-Autorinnen und -Autoren

Zwar sind die Autorinnen und Autoren unserer plattdeutschen Kolumne "Hör mal 'n beten to" wie jedes Jahr von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen gewesen, ihre Ideen zum Thema haben sie trotzdem mit uns geteilt.

