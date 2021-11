Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is mal so richtig wulkengries. Wi hebbt de Wahl twüschen enkelte Flagen, Regen oder Spütterregen. -Bi bet to twölf Graad is allens dorbi. Morgen warrt dat düütlich wat dröger un ok warmer. Dor schafft de Temperaturen dat op bet to veerteihn Graad. Is blots de Fraag, wat wi dat bi den dullen Wind ut West ok maarkt. // Stand: 18.11.2021, Kl. 9:30

