Stand: 10.11.2021 09:30 Uhr Hamborgs Sportlers vun’t Johr

To 't eerste Mal na een Johr Corona-Paus hebbt se güstern de besten Sportlers, de dor opstunns in Hamborg ranwassen doot ehrt. De Utteken "Hamborgs Spoorttalent tweedusendeenuntwintig hebbt se an'n Olympiastützpunkt in'n Stadtpark Dulsbarg vergeven. Freien kunn sik de sössteihnjohrige Tennisspelersche Ella Seidel vun den Club an de Alster. Diskuswerfer Mike Sosna vun de TSG Bardörp höört ok to de Spoorttalenten vun Hamborg mit dorto. Jüst so as de Hockey-Deerns vun den Harvestehuder THC. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

