Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr Övergangslösen vunwegen Corona?

De Tostand buten de Reeg vunwegen Corona schull noch wiederlopen. Dat meent tominnst de Hamborger Senaat. För en Reeg vun de Oplagen is en rechtliche Grundlaag nödig, to’t Bispeel dat een in Bus un Bahn en Mask opsetten mutt. Man wat de gröttste Deel vun de Afornten in’n Bunnsdag dorför stimmt, de „epidemsche Laag“ noch länger lopen to laten, dat is noch nich kloor. SPD, Gröne un FDP stellt vundaag ehren Plaan vör, woans se bi’n Bund wiedermaken wüllt. Se wüllt de Nootlaag vunwegen de Pandemie utlopen laten un gegen en Övergangslösen uttuuschen. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

