Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr Plaans för Lütten Grasbrook bekrittelt

Hamborg kriggt mit den Lütten Grasbrook en ne’en Stadtdeel – man mit de Plaans dorför is de Havenweertschop nich tofreden. Dreedusend Wahnungen schüllt güntsiets vun de Havencity in de neegsten Johren boot warrn. De Wahnungen un Kontoren rückt teemlich dicht an den Haven ran – un dor is dat luut un veel Schiet un Dreck warrt in de Luft puust. Dat bekrittelt de Präsident vun den Ünnernehmensverband Haven Hamborg, Gunther Bonz. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

