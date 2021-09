Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Snacken över Wahlutgang

Dor weern se in de Börgerschop bannig an’t Diskereren – över dat, wat bi de Bunnsdagswahl rutsuert is. Root-Gröön in Hamborg, dat kunn en Vörlaag för den Bund ween, sä de SPD-Frakschoonsböverste Dirk Kienscherf. Wedderwöör kemen vun de Oppositschoon. CDU un AfD hebbt sünnerlich an den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz to kritteln. // Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

