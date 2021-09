Stand: 28.09.2021 09:30 Uhr Wokeen mit wen

Ampel, Jamaika oder Grotte Koalitschoon? Dat is dat, wo de Parteien sik na de Bunnsdagswahl nu tosamenslüten kunnen. Eerstmal diskereert Gröne un FDP, wat se woll tosamen arbeiden köönt un wat dat beter mit de SPD oder de CDU geiht. De SPD-Kandidaat Olaf Scholz hett al seggt, dat dat noog gifft, wo he mit de Grönen nun de FDP övereens kümmt. In de Union gaht se wieldess ümmer mehr op CDU-Kandidaaten Armin Laschet daal. //Stand 28.09.21 Kl. 9:30

