Stand: 28.09.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

In Hamborg warrt dat wedder en beten strenger mit de Corona-Regeln. För sonömte 3G- Veranstaltens, dor gellt in Tokunft blots noch Corona-Snelltests vun medizin’sche Anbeders. Wokeen nich impt is oder al en Infektschoon överstahn hett, de bruukt vun’n ölvten Oktober af an en negativen Test vun’n Dokter, Afthek oder en Labor. De Snelltests warrt denn aver ok för den meisten Lüüd wat kosten. Bi de Tests, de in Kitas, Scholen un Pleeginrichten maakt warrt, bi de ännert sik aver nix. // Stand 28.09.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.09.2021 | 09:30 Uhr