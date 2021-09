Stand: 27.09.2021 09:30 Uhr Premieer in't Ohnsorg Theater

In't Ohnsorg Theater hebbt de Tokiekers güstern Avend düchtig klatscht för de Premieer vun de Kumedie "Teemlich beste Frünnen". Vörlaag för dat Stück is de Film "Ziemlich beste Freunde" ut dat Johr tweedusendölven. Dorbi geiht dat üm en rieken, queersnittslähmten Mann in 'n Rullstohl un sien Pleger, de em hölpt, de Freid an't Leven weddertofinnen. Mehr över "Teemlich beste Frünnen" in't Ohnsorg höört ji vunavend vunaf Klock söven in uns Kulturjournaal. // Stand 27.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2021 | 09:30 Uhr