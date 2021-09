Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Bus un Bahn in Hamborg

Mit Bus un Bahn ünnerwegens in Hamborg: Dat schall noch pünktlicher un beter warrn. Vun nu af an mööt de Bedrievers eenmal in’n Maand bekannt geven, wat för S- un U-Bahnen to rechter Tiet affohrt sünd un welk nich. De Börgerschop hett güstern ja seggt to en Andrag vun de root-grönen Frakschonen in de Regeren. De Bedrievers mööt ok angeven, woso en Bahn to laat weer. De U-Bahnen sünd al nu to meist negenunnegentig Perzent pünktlich. Bi de S-Bahnen sünd dat üm un bi veerunnegentig Perzent. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

