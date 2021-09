Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Stefan Heße blifft in’t Amt

Stefan Heße blifft Erzbischop vun Hamborg – ok wenn he egentlich al lang ut’t Amt gahn wull. Dorachter stickt de Missbruuks-Schandaal in de kathoolsche Kark in Köln. Man de Paapst hett güstern een för allemal seggt: Heße dörv sien Posten nich opgeven. De Laien-Organisatschoon „Wir sind Kirche“ hett dat böös bekrittelt. In de Kark wörr dat woll langen, Demot to wiesen un keen Verantwoorden mehr to övernehmen, so de Organisatschoon. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

