Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr Neddersassen plaant woll 2G-Optschoon

Na Hamborg will nu woll ok Neddersassen de Twee-G-Optschoonsregel. So schrifft dat de Ne'e Osnabrücker Zeitung. So as ok in Hamborg schüllt sik denn Restaurangs, Kinos un Clubs sülms utsöken, wat se blots noch Lüüd rinlaten wüllt, de impt sünd or Corona al achter sik hefft. In de Ladens, de denn op Twee-G sett, in de müss ok keen Mask mehr opsett warrn un man müss ok keen Afstand mehr hollen. | Stand 14.9.2021

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.09.2021 | 09:30 Uhr