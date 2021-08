Stand: 20.08.2021 09:30 Uhr Gegenwind vun de Linken

Düütliche Wöör kriggt de Bunnsregeren vun de Hamborger Linken. Jümehr böverste Kandidatin Zaklin Nastic see: „Se hebbt Bloot an de Hannen“ – dat Kabinett üm Angela Merkel is dor Schuld an, wo leeg dat opstünns in Afghanistan utsüht. De Hamborger Linken weern güstern in’t Schanzenviddel mit jümehren Wahlkampf för de Bunnsdagswahl anfungen. / Stand: 20.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.08.2021 | 09:30 Uhr