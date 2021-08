Stand: 16.08.2021 09:30 Uhr Eerbevern in Haiti

Eerst geev dat en sworet Eerbevern, nu droht ok noch en Tropenstoorm: Haiti kümmt nich to Roh. De Tahl vun de Doden, de is middewiel op meist eendusenddreehunnert anstegen. Hunnerte vun Minschen warrt noch söcht. Dat Eerbevern harr en Stärke vun söven Komma twee un hett veel Schaden anricht. // Stand 16.08.2021 Kl. 9:30

