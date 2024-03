Stand: 27.03.2024 12:09 Uhr Hörspiel: "Huus achter'n See"

Ein baufälliges Bootshaus war es vor mehr als 20 Jahren, das "Huus achter'n See", damals Treffpunkt von vier Freundinnen. Eine von ihnen hat daraus ein schmuckes Ferienhaus gemacht, in dem sie nach Jahrzehnten ein Wiedersehen arrangieren. Eigentlich hatten die Frauen sich niemals wiedersehen wollen, schon gar nicht an diesem Ort.

Ein unausgeprochenes gemeinsames Erlebnis scheint die Freundinnen zu trennen und sie zugleich miteinander und mit diesem See zu verbinden. Als ein Schwimmbagger den Grund des Sees aufwühlt, müssen auch die Frauen in ihrer Vergangenheit graben.

Sendetermine Freitag, 10. Mai, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 10. Mai, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 12. Mai, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 12. Mai, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 13. Mai, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 13. Mai, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 15. Mai, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Gunda Wirschun (geb. 1955 in Bremerhaven) wuchs in Flögeln auf und studierte in Hamburg Bibliothekswesen. Bis zu ihrem Ruhestand 2020 war sie 43 Jahre lang als Bibliothekarin bei der Stadtbücherei Hamm tätig. Seit 1979 schreibt sie Hörspiele und Features für Radio Bremen und den NDR. In ihrem alten Zuhause spricht sie immer noch vorwiegend Platt, aber in Hamm geht es hochdeutsch zu, denn an das westfälische oder münsterländische Platt hat sie sich nie gewöhnen können.

Mitwirkende

Herma Köhn: Andrea

Birte Kretschmer: Lisa

Beate Kiupel: Beate

Sabine Junge: Dagmar

Antje Schröder: Christine

Regie: Ursula Hinrichs

Produktion: Radio Bremen und NDR 2000

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 13.05.2024 | 19:05 Uhr

