19.07.2021 09:30 Uhr England: Corona-Regeln fallt weg

In Grootbritannien warrt graad per Dag mehr as föfftigdusend ne'e Corona-Fäll tellt. In England fallt nu man meist all de Corona-Regeln weg: keen Mask mehr, keen Afstand mehr. Premierminister Boris Johnson nööm as Grund de hoge Impquoot. Ut de Wetenschop warrt man vör noch en groot Corona-Well wahrschoet. | Stand 19.7.2021

