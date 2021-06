Stand: 17.06.2021 09:30 Uhr Curevac-Impstoff sleiht kuum an

De Corona-Impstoff-Kanidat vun Curevac schafft nich so goot as man eerst dacht hett. Dat Ünnernehmen ut Tübingen hett nu en Twüschenanalys fardig. Dor is rutkamen, dat de Impstoff blots in sövenunveertig Perzent vun de Fäll ansleiht. De Curevac-Aktie warrt in de USA an de Börs hannelt un is glieks mal üm bummelig veertig Perzent na ünnen sackt. | Stand 17.6.2021 Kl. 9:30

