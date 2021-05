Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr Feste un Fiern in’n Sommer

De Havengeboortsdag finnt düt Johr online statt. Dat Startteken dorto gifft Weertschopssenater Michael Westhagemann hüüt Namiddag in’n Michel. De Veranstalters vun de Harley Days hoopt na wie vör, dat jümehr Event in düt Johr stattfinnen kann. Se hebbt dat Fest egens eerst för laat in’n Sommer ansett. Jüst so süht dat meist för den Schlagermove ut, wo de Termin in’n Julimaand liggt oder bi dat Dockville-Festival in’n Augustmaand. Un de Sommerdom steiht ok noch in’n Kalenner mit binnen.

// Stand: 07.05.2021, Kl. 9:30

