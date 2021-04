Stand: 27.04.2021 09:30 Uhr Wohnungsbrand in Rahlstedt

In Rahlstedt hett en Wahnungs brennt. Dörbi hett en Mann sik mit den Rook vergift. En Couch weer in Flammen. De Füerwehr kunn den Brand löschen, bevör de ganze Wahnung bedrapen weer. De Bewahner is na’t Krankenhuus hin kamen. //Stand 27.04.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2021 | 09:30 Uhr