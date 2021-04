Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr Spahn för weniger Kontakt

Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn will, dat de Kontakt ünner de Lüüd mit ne'e Regeln wieder verminnert warrt. Spahn sä in'n Eersten, privat Kontakten müssen wieder weniger warrn, so dat ok de Neinfektschonen weniger warrt. Ok Scholen, Kitas un dat Arbeitsleven schull man noch mal bekieken – un denn in't heel Land tosamen Regeln opstellen. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

