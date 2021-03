Stand: 23.03.2021 09:30 Uhr Buernprotesten

Vundaag gaht de Buern wedder op de Barrikaden:

In Berlin wüllt se gegen den vun de Regeren plaanten Insektenschutz angahn. En Trecker-Korso will dörch dat Berliner Stadtzentrum fohren un sik versammeln. De Regeren harr in'n Februaar en Gesett to'n Schutz vun Insekten op 'n Weg bröcht. Dat heet, de Buern süllt nich mehr so veel Pestiziden bruken. // Stand 23.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.03.2021 | 09:30 Uhr