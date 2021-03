Stand: 22.03.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen in Düütschland gaht wieder na baven. Dat Robert-Koch-Institut mellt sövendusendunsövenhunnert ne’e Infektschonen. Dat sünd goot eendusenduneenhunnert mehr as in de verleden Week. De Söven-Daag-Inzidenz, de stiggt op eenhunnertunsöven. Dor sünd ok wedder mehr Patschenten op de Intensivstatschonen: Bunnswiet mehr as dreedusend Lüüd. Dat sünd sovele as to de Hoochtieten vun de eerste Well. //Stand 22.03.2021 Kl. 9:30

