Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Stinkkraam op St. Pauli

Navers an de Havenstraat op Sankt Pauli mööt af vundaag dormit reken, dat dat dor stinkt. Hamborg Water will dat süsstig Johr ool Pumpwark rein un moderner maken. Dorför schall ok en Toloop ünnerbroken warrn. Dat heet denn, dat dat Afwater nich so gau ünnerwegens is un sik en fuligen Slick afsetten kunn. De Boarbeiden schüllt acht Weken lang duern. Dat köst bummelig teihn Millionen Euro. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

