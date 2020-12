Stand: 15.12.2020 09:30 Uhr Grote Razzia

In Hamborg löppt al siet hüüt Morgen in de Fröh en grote Razzia vun Toll un Polizei gegen de Organiseerte Kriminalität. Dorbi ünnersöökt se bummelig veertig Wahnungen, to’n Deel ok in Neddersassen, Sleswig-Holsteen un Bremen. Wat de Sprekersch vun de Polizei seggt, hebbt se al en poor Lüüd fastnahmen. Över den Achtergrund vun düssen groten Insatz, doröver is betnu noch nichts bekannt. // Stand 15.12.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.12.2020 | 09:30 Uhr