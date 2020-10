Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr Ünnersökensutschuss för Cum-Ex

En Parlamentaarsche Ünnersökensutschuss schall nu den Hamborger Cum-Ex-Schandaal nipp un nau op’n Grund gahn. Se wüllt rutfinnen, woso Hamborg Stüern in tweestedige Millionenhööchde nich vun de Warburg Bank trüchfordert hett. Denn wüllt se ok weten, wat sik dor jichtenseen politisch inmischt hett. Op’n Kieker hebbt se Olaf Scholz, de to de Tiet Börgermeister vun Hamborg weer un Peter Tschentscher, de Finanzsenater weer. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

