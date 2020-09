Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr Ne’e Oplagen för private Fiern?

Mag ween un dat schall ne’e Oplagen för private Fiern geven: Denn dörvt woll blots noch bet to fiefuntwintig Minschen tohoopkamen. Dat schrievt en Reeg Medien – weten doot se dat ut en Papeer vun de Bunnsregeren. Vundaag snackt dor de Ministerpräsidenten vun de Länner mit Kanzlersch Angela Merkel över. Noch is nich kloor, wat de Oplagen allerwegens gellen schüllt, oder blots för Gegenden, in de sik to veel Minschen mit Corona ansteken hebbt. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2020 | 09:30 Uhr