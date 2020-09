Stand: 14.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dood op en Fier

In Hamborg-Winterhuud is an't Wekenenn en Deern vun sössteihn Johr op de Party vun en Fründin sturven. Betto süht dat so ut, as weer dat kamen dör Alkohol un Ecstasy. De Füerwehr hett mellt, de Reddungslüüd harrn noch över een Stünn versöcht, de Deern in't Leven torüch to halen. // Stand: 14.09., Klock 09:30

