Football Nations-League

In de Nations League hett de düütsche Football-Natschonal-Mannschopp al wedder nich wunnen. In de Schwiez hebbt se Een to Enn speelt, so as vör dree Daag al gegen Sponien. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

