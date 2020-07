Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Mehr Tests in Harborg

In Hamborg gifft dat jümmer mehr Interesse an Coronatests. Dat Düütsch Root Krüüz in Harborg geiht dor nu op in. Vun nu an schall dat dor hunnertsüsstig Tests per Dag geven. Bet nu weren dat jümmer blots hunnert. Man op de anner Siet sä'n se, dat an en Dag üm un bi fiefhunnert Anfragen rinkaamt. Morgen schall denn ok dat Testzentrum an'n Hamborger Flooghaven opmaken. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

