Ohnsorg-Theater startet mit Klassiker "Dat Hörröhr" in neue Saison Stand: 28.04.2022 10:23 Uhr Das Hörrohr kommt zurück! Mit einem absoluten Klassiker startet das Ohnsorg-Theater in die nächste Spielzeit, dessen Programm nun bekannt gegeben wurde. Außerdem ging es um die finanzielle Situation des Hauses.

von Jan Wulf

AUDIO: Hamburger Ohnsorg Theater stellt Stücke der neuen Saison vor (3 Min) Hamburger Ohnsorg Theater stellt Stücke der neuen Saison vor (3 Min)

"Tosamen", auf hochdeutsch "Zusammen" - unter diesem Motto steht die kommende Spielzeit, die ab August beginnt und von der man im Theater natürlich hofft, dass sie wieder mehr Zuschauer an die Bühne am Heidi-Kabel-Platz locken wird. Insgesamt sind in der Corona-Zeit zwar weniger Zuschauer ins Theater gekommen. Dank vielfältiger Untstützung sei man aber bisher "mit einem blauen Auge" davongekommen und stehe vorerst wirtschaftlich stabil da, so Ohnsorg-Intendant Michael Lang.

Neben dem Ohnsorg-Klassiker "Dat Hörröhr" zum Auftakt der neuen Spielzeit gibt es auch ernsthafte Stücke zu sehen: so "Dat Füerschipp" nach der Erzählung "Das Feuerschiff" von Siegfried Lenz.

Auch die kleine Bühne des Hauses, das Ohnsorg-Studio hält eine Überraschung bereit. Dort ist ab Ende Oktober die Bühnenfassung des bekannten Bestsellers "Altes Land" von Dörte Hansen zu erleben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 27.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Theater