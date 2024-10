"Tomken" aus Rostock gewinnt Landespopfestival 2024 Stand: 20.10.2024 06:51 Uhr Bisher hieß es Landesrockfestival - seit 30 Jahren einer der bedeutendsten Newcomer-Wettbewerbe in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr stellten die Macher des Festivals die Weichen neu.

von Karsten Stotko

Beim Landespopfestival in Rostock hat die Rostocker Künstlerin Tomken die Jury überzeugt. Mit deutschsprachigem Pop mit Bums, wie Tomken es selbst nennt, wurde sie auf den ersten Platz gewählt. Ein ausschlaggebender Punkt sei neben der Bühnenpräsenz und dem Spiel mit dem Publikum das Entwicklungspotential der Rostocker Künstlerin gewesen, hieß es von der Jury. Tomken kann sich über ein Preisgeld von 1.000 Euro freuen und vertritt Mecklenburg-Vorpommern beim Local Heroes Contests 2025.

Die vielseitige Musikerin ist Vokalistin, Keyboarderin und nach eigenen Aussagen "Loop-Maschinen-Geek" in Einem. Was mit spontanen Sessions in kleinen Stadtteilzimmern begann, sollte den Grundstein für das Musikprojekt Tomken legen. Das Projekt existiert in den Grundzügen seit Ende 2019, nahm dann mit der Live-Boost-Förderung 2021 für regionale Newcomer in Mecklenburg-Vorpommern und Neustart Kultur so richtig Fahrt auf.

Publikumspreis für Bruno Brutalos

Publikumsliebling des Abends war der aus der Nähe von Güstrow stammende Rapper Bruno Brutalos. Der jüngste Teilnehmer beim diesjährigen Wettbewerb darf einen seiner Songs professionell produzieren lassen - inklusive Musikvideo.

Der 18-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf bei Güstrow. Mittlerweile lebt er im Rostocker Szeneviertel KTV und schreibt eigene Texte auf Boom Bap Beats. Probleme mit der Gesellschaft und systematische Missstände bleiben hier nicht außen vor. "In meinen Rap-Tracks versuche ich, meine Gedanken in einen Flow zu verwandeln und die positive Energie der Musik zu nutzen, um die Leute zum Nachdenken anzuregen", sagt der Newcomer, der sich beim Landespopfestival vor großem Publikum präsentieren will.

Sonderpreis: Vinylpressung „Made in MV"

Einen Sonderpreis hat ein Vinylpresswerk aus Güstrow verliehen. Der Singer/Songwriter Leon Zeug darf seine Platte auf Vinyl pressen - Auflage: 200 Stück. Der Rostocker versteht es, seine zwei Lieblingsinstrumente - Gitarre und Schlagzeug - auf eine schöne Art zu verbinden. Herausgekommen ist dabei sein Debutalbum "Seeds" - eine Mischung, die in Teilen an die Mighty Oaks oder Jack Johnson erinnert. Gerade diese melancholische Leichtigkeit hat den Rostocker Singer-Songwriter inspiriert.

Als Straßenmusiker ist er viel an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, aber sein Lieblingsort zum Musikmachen bleibt die Warnemünder Promenade mit Leuchtturm. Doch sein Weg zog in raus aus Deutschland: nach Irland. In Dublin studiert er Musikproduktion und sammelt weitere Live-Erfahrung. Zurück in Mecklenburg-Vorpommern feilt er an neuen Songs, wenn er nicht gerade mit seiner Gitarre unter dem Arm an der Warnemünder Promenade Musik macht.

Für mehr musikalische Diversität

"Mit der Umbenennung in Landespopfestival wollen wir die musikalische Diversität von Singer-Songwriter bis Elektro-Pop besser darstellen", beschreibt Andreas Stegemann vom PopKW (Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V e.V.) die Neuausrichtung des Events. Neu ist in diesem Zuge auch ein zweitägiges Mentoring für alle sechs teilnehmenden Bands und Solokünstlerinnen, in dem branchenrelvante Themen auf dem Weg zur Professionalisierung individuell besprochen werden können. An dem Wettbewerb nahmen außerdem die Künstlerin Paulina Pupik, die Rock-Pop-Band LetztenSommer und Luna Soul teil.

