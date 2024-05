Thirty Seconds to Mars: Umjubelter Konzert-Trip in Hamburg Stand: 14.05.2024 13:46 Uhr Am Sonntag haben Thirty Seconds to Mars das erste Deutschland-Konzert ihrer Welttournee in Hamburg gegeben. Sänger Jared Leto spielt auch in Filmen mit - und hat erzählt, warum er die Musik strikt von der Schauspielerei trennt.

von Wolfgang Dinter

Schon am Anfang lässt Jared Leto sich feiern. Wie ein Gladiator zieht er in die Arena ein, mit Cowboyhut und spaciger Sonnenbrille. Mit seinen Thirty Seconds to Mars spielt er jedes Konzert, als wäre es das letzte, wie er sagt.

Leto ist ein Star der Alternative-Rock-Szene und für viele Fans eine Identifikationsfigur. Außerdem ist er Schauspieler - für seine Rolle als Transgender-Frau im Film "Dallas Buyers Club" bekam er einen Oscar. Die beiden Welten will der Künstler aber strikt trennen. "Wenn man Filme dreht, spielt man einen anderen Menschen", so Leto. "Man hat ein Drehbuch, es gibt andere Schauspieler, Kamera und Ton. Wenn ich Musik mache, öffne ich mich und zeige, wer ich wirklich bin."

"Er schreit sich wirklich die Seele aus dem Leib"

In der Barclays Arena nehmen Thirty Seconds to Mars ihre Fans mit auf einen Konzert-Trip. 5.000 sind gekommen. Wofür sie die Band feiern, zeigt eine kleine Umfrage vor dem Reingehen. "Sie sind vielseitig - und es sind Persönlichkeiten, die auch für etwas stehen", findet eine Frau. "Sie sind gute Vorbilder." Eine andere Besucherin: "Die haben einfach ein gutes Gefühl für die Musik, spielen ihre Instrumente selbst und schreiben ihre eigenen Songs. Und Jared Leto hat eine gute Stimme!" Letos Organ wird auch von einer anderen Zuschauerin gelobt: "Er schreit sich wirklich die Seele aus dem Leib. Dieses Passionierte, ist das, was mich wirklich seit Jahren fasziniert."

Ein Mitmach-Konzert für Fortgeschrittene

Drinnen gibt es dann ein Mitmach-Konzert für Fortgeschrittene. "One, two, three - get down", ruft der Sänger während eines Songs - und bringt damit sich und die ganze Halle zum Knien, nur um kurz darauf wieder alle zum kollektiven Hochhüpfen und Tanzen zu animieren.

Jared Leto über Handyfilmer auf Konzerten

Die Licht- und Konfetti-Show ist bombastisch, und natürlich filmen viele Fans die ganze Zeit. Leto blickt meist in Handykameras, aber das macht ihm nichts aus: "Ich finde es gut, wenn die Fans mit dem Handy filmen", erzählt er vor dem Konzert. "Das bedeutet: Ich will das behalten, teilen. Das ist ein Kompliment." Jared Leto und seine Thirty Seconds to Mars haben überzeugt an diesem Abend - und die 5.000 Fans richtig Spaß gehabt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hamburg Journal | 13.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop