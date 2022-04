Simple Minds bringen in Hamburg Fans in Extase Stand: 22.04.2022 11:58 Uhr Mit Welthits wie "Don’t You Forget About Me" wurden Simple Minds unsterblich. Nun haben sie in Hamburg Halt gemacht. Eine spektakuläre Show mit vielen Lichteffekten. Beitrag anhören 3 Min

von Danny Marques Marcalo

Die Achtziger sind zurück. An diesem Abend aber im besten aller Sinne. "Glittering Prize" ist vor genau 40 Jahren einer der ersten großen Hits für Simple Minds. Es dauert nur wenige Lieder, da steht die ganze Arena - auch die Zuschauer auf den Sitzplätzen. Gut 6.500 Fans sind gekommen. Simple Minds, das sind nach einigen Umbesetzungen vor allem noch die Gründungsmitglieder, Gitarrist Charlie Burchill und Sänger Jim Kerr.

"Endlich wieder Livemusik mit lebendigen Menschen," freut er sich. Er erzählt, was die Band so gemacht hat in den vergangenen beiden Jahren, denn eigentlich wollten die Schotten schon 2020 in die Barclays-Arena nach Hamburg kommen. "Als ihr das Ticket gekauft habt", sagt Sänger Jim Kerr, "das war vor Jahren nicht wahr? Das ist Loyalität. Wir sind dankbar dafür. Es war eine harte Zeit für alle, aber wir hatten eine tolle Zeit mit eurem Ticketgeld. Champagner…Austern…ein bisschen Botox."

Nach über 40 Jahren Simple Minds-Fans immer noch in Extase

Es ist ein Abend voller Hits. Viele Fans sind ganz selig und viele die man fragt, sind das erste Mal seit Beginn der Pandemie wieder auf einem Konzert. Während der Songs wird die Band von spektakulären Effekten auf der Videowand begleitet. Mal gibt es ein Bandfoto der ersten Tage, Ende der Siebziger Jahre, mal knallbunte Animationen, wie aus den Anfangstagen von MTV. Und die Musik nimmt alle mit.

Nach satten 23 Songs ist Schluss. Simple Minds versetzen ihr Fans auch nach über 40 Jahren noch in Extase.





