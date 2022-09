Reeperbahn Festival in Hamburg gestartet Stand: 22.09.2022 07:25 Uhr In den vergangenen beiden Jahren war das Reeperbahn Festival von der Corona-Pandemie geprägt. Ist das 17. Reeperbahn Festival eine Rückkehr zur Normalität? NDR Musikjournalist Matthes Köppinghoff will das herausfinden: In seinem Blog erzählt er unter anderem davon.

von Matthes Köppinghoff

Wer mich noch nicht kennt: Ich bin Matthias Köppinghoff, genannt Matthes, und schreibe für den NDR den Reeperbahn Festival-Blog. In den letzten Jahren bin ich bis tief in die Nacht bei Europas größtem Clubfestival durch St. Pauli gezogen - wobei in den letzten beiden Jahren durch Corona vieles anders gewesen ist. Nun bin ich gespannt, wie das Treiben auf dem Reeperbahn Festival 2022 sein wird.

Reeperbahn Festival bleibt Festivaljahreshighlight

Zugegebenermaßen habe ich in diesem Sommer schon etwas "geübt": Da wurde ich gefragt, ob ich nicht mal beim Hurricane Festival bloggenmöchte. Und weil ich so schlecht "Nein!" sagen kann (und mir Bloggen in Verbindung mit Extremsituationen und lauter Musik auch viel Spaß macht), habe ich mich unter 78.000 Musikfans in Scheeßel gemischt und eben mal von dort geschrieben. Schön war's, voll auch, vor allem nach zwei Jahren Pandemie-Generve war es auch eine Erleichterung: Endlich wieder viele Menschen friedlich zusammen an einem Ort zu sehen, die einfach ausgelassen zu Musik feiern wollen.

Klar: Das Hurricane Festival ist sowohl in den Ausmaßen, vom Publikum und von der Musik ein ganz anderer Schnack als das Reeperbahn Festival - eben ein Mega-Event. Trotzdem, mein fest im Kalender eingetragenes Festivaljahreshighlight ist nach wie vor das Reeperbahn Festival. Selbst wenn dann noch keine Künstler und Künstlerinnen sowie Bands feststehen, diese vier Tage notiere ich mir, sobald das Datum feststeht. Für mich kommt es hier darauf an, Neues zu entdecken. Und das auch noch in meiner Wahlheimat Hamburg, sprich ich muss nicht weit fahren.

Wie wird wohl das Festival 2022?

Das Reeperbahn Festival 2022 erwartet nach eigenen Angaben rund 40.000 Besucherinnen und Besucher. Das ist nicht so viel wie vor der Pandemie (da waren es etwa 50.000), aber doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. 2021 sollen es 20.000 gewesen sein, die in langen Schlangen anstanden. Eben diese Schlangen führten auch zu viel Frust. Viele beklagten sich, trotz stundenlangen Anstehens, kaum ein Konzert gesehen zu haben. Der Groll schwappte schnell auf die Fachbesucher über, die mit bevorzugtem Einlass scheinbar bessere Karten zu haben schienen - wohlgemerkt aber auch bei dem Festival arbeiten mussten. In den sozialen Medien waren viele Fans, gelinde gesagt, alles andere als begeistert.

Das Fazit: Im letzten Jahr lief es an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig rund. Aber als konstruktiv-optimistischer Blogger glaube ich, dass die richtigen Schräubchen gedreht wurden. Ich bin auch wirklich neugierig: Quetschen sich wieder so viele Menschen wie einst in die Clubs, ohne Einschränkungen? Kommen die Leute besser rein, ist die Laune in den Schlangen besser als 2021? Hoffentlich sind die bunten Markierungen und Kreise, in die wir uns in den letzten Jahren zu stellen hatten, endgültig Vergangenheit.

Die üblichen Vorbereitungen

Wie in jedem Jahr geht kurz vor dem Reeperbahn Festival das Gezerre an meiner Person los. "Gehst du hier hin? Was ist damit? Was sind deine Highlights, was kannst du empfehlen?" Das finde ich aber auch jedes Jahr aufs Neue wieder schön. Das ist in etwa vergleichbar mit der Vorweihnachtszeit. Zuallererst bin ich aber froh, kurz vor dem Start, ganz frisch genesen zu sein. Redaktionsintern galt ich wohl als eben jenes Einhorn, dass Corona noch gar nicht hatte. Wohl oder übel kann ich da jetzt auch einen Haken dran machen.

Während ich in der letzten Woche also noch flach lag, ging dort aber schon meine Arbeit los - nämlich in der Reeperbahn Festival-App. Hier habe ich mir schon etliches markiert und kann so auch sagen: Auch wenn man viele der Namen im Lineup (noch) nicht kennt, da ist viel Entdeckenswertes dabei. Drei meiner Festival-Highlights kann ich ja schon mal verraten (Vomit Heat! Cari Cari! Betterov!), da erzähle ich euch in den nächsten Tagen gern ausführlich etwas zu.

Tipp: Sich treiben lassen

Ansonsten kann ich mit folgendem Ratschlag glänzen: Sich treiben lassen. Ein gewisser Grundplan kann nicht schaden, aber wenn von links oder rechts etwas zu einem schallt, was gefällt - ruhig mal hingehen und entdecken. Wenn es dann doch nicht taugt, weiterziehen, gern auch mal auf Tipps von Freunden hören und den eigenen Horizont erweitern. In diesem Jahr möchte ich versuchen, die Konzerte auch mal länger auf mich wirken zu lassen, und nicht nur durch die Gegend zu rennen. Aber mal schauen, ob sich die "guten Vorsätze für 2022" am Ende auch in der Praxis umsetzen lassen.

Für den Auftakttag habe ich mir zumindest schon notiert: Indie-Star Drangsal liest aus seinem Buch "Doch" vor (18 Uhr St. Pauli-Kirche). Die Hamburger Indie-Alternative-Band Fluppe finde ich toll, die spielen um 21.10 Uhr im Knust. M.Byrd habe ich bei einem kurzen Auftritt im letzten Jahr gesehen. In diesem Jahr gibt es den Singer-Songwriter samt Band um 23.20 Uhr im Imperial Theater - kann ich empfehlen. Möglicherweise gibt es auch einen Überraschungsauftritt von einer großen Band - hier verrate ich aber noch nichts, bevor es hinterher doch nicht stattfindet.

Ausstellungen im Festival Village

In der Redaktion schreit man mir gerade über den Tisch zu, dass ich auch mal die Ausstellungen im Festival Village anschauen sollte. Mach' ich alles!, Mach' ich alles - sogar gern. "The same procedure as every year". Feststeht: Ich freue mich schon. Sowohl auf das Festival als auch darauf, wieder berichten zu dürfen. So dann: Bis morgen mit den ersten Eindrücken!

