Punk trifft König: Iggy Pop mit Polar Music Prize ausgezeichnet Stand: 24.05.2022 19:03 Uhr Der schwedische König Carl Gustav hat Iggy Pop und dem Ensemble Intercontemporain den Polar Music Prize überreicht. Der Preis gilt als eine der wichtigsten europäischen Auszeichnungen der Musikbranche - und wird gemeinhin auch als "Nobelpreis der Musik" bezeichnet. Beitrag anhören 3 Min

US-Punkrocker Iggy Pop zeigte sich bei der Verleihung des Preises demütig. Er dankte der schwedischen Königsfamilie für die Auszeichnung. Und erzählte von seiner eigenen familiären Verbindung zu Schweden. Sein Vater sei als Kind von einer schwedischen Immigrantin während der Großen Depression in den 1930er-Jahren adoptiert und in einer Hütte großgezogen worden. Seine Eltern seien beide arm geboren, aber hätten das ganze Leben zusammen gearbeitet und sich geliebt. Dies seien authentische und großartige Menschen gewesen. Er selbst sei weder großartig noch authentisch, er sei ein Teil des Showbusinesses.

Den Klassikpreis bekam das Ensemble Intercontemporain - allesamt international renommierte Solisten, die zusammen zeitgenössische Musik schaffen. Dirigiert wird das Ensemble seit 2013 vom Deutschen Matthias Pintscher.

Polar Music Prize ehrt Pop und Klassik

Pop und Klassik werden beim Polar Music Prize bewusst gemeinsam geehrt - für beide Musikwelten gibt es jedes Jahr einen Preis. Und den bekommen nicht die Eintagsfliegen. Die Liste der bisherigen Preisträger ist königlich: Angefangen bei Ray Charles über Björk oder Elton John bis zur Geigerin Anne-Sophie Mutter oder Anna Netrebko. "Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen wie den Grammys sind wir nicht an Verkaufszahlen oder so etwas gebunden", erklärt der Juryvorsitzender Alfons Karabuda. "Wir vergeben einen Preis für die, die Außergewöhnliches in der Musikwelt geschaffen haben."

Preis geht auf ABBA-Manager Stikkan Anderson zurück

Der Preis geht auf einen großen Macher der schwedischen Musikindustrie zurück: Stikkan Anderson. Dieser wurde vor allem bekannt als Manager von ABBA. Er stiftete 1992 den ersten Polar Music Prize. Der Name ist an seine Plattenfirma Polar Music angelehnt.

Mit Informationen von Alexander Arnö.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop