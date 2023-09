Phänomen Taylor Swift: Der Popstar jetzt auch als Studienfach Stand: 25.09.2023 11:57 Uhr In Melbourne soll erforscht werden, wie Popstar Taylor Swift Wirtschaft, Gesellschaft und Literatur beeinflusst.

Taylor Swift ist schon lange nicht mehr nur Thema im Radio oder auf Konzerten, sondern mittlerweile auch schon beliebtes Thema für Hörsäle. Nicht nur in der belgischen Universität Gent soll es bald in Vorlesungen um Taylor Swift gehen, sondern auch in Australien. An einer Universität in Melbourne soll der Hype um den US-amerikanischen Superstar Taylor Swift behandelt werden.

"Swiftposium" an der Melbourne University

Im Feburar 2024 soll es in der Melbourne University bei einem Symposium um Swifts Einfluss auf Literatur, Gesellschaft, Wirtschaft und Musikindustrie gehen. Zum sogenannten "Swiftposium" sind laut Universität Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachgebieten eingeladen. Sie können wissenschaftliche Aufsätze einreichen und Texte und Lieder der US-amerikanischen Sängerin untersuchen.

Das "Swiftposium" wird zusammen mit sechs anderen Universitäten aus Australien und Neuseeland organisiert. Es soll als "hybride akademische Konferenz" stattfinden und einen "kritischen Dialog über Swifts Popularität und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf eine Reihe von Themen" ermöglichen, heißt es von den Veranstaltern. Es geht zum Beispiel um Swifts fanatische Fangemeinde, ihr Engagement für Feminismus und die LGBTQ-Community, ihren Kampf für Urheberrechte oder die literarische Auseinandersetzung mit ihren Songtexten.

Taylor Swift Studien an der belgischen Universität Gent

Die Universität in Australien ist aber nicht der erste Berührungspunkt zwischen dem Popstar und der akademischen Welt. Literaturstudierende an der belgischen Universität Gent dürfen sich demnächst mit den Texten der US-Sängerin Taylor Swift beschäftigen. "Wir bieten den Kurs 'Literature (Taylor's Version)' für Masterstudierende an", sagte eine Sprecherin der Hochschule. Der Kurs biete einen vertieften Einblick in Schlüsselthemen, -genres und -techniken der englischen Literatur (circa 900-1900) durch die Brille der modernen Populärmusik, insbesondere durch das Werk von Taylor Swift, heißt es in der Kursbeschreibung.

Es wird allerdings explizit darauf hingewiesen, dass der Kurs auch für diejenigen offen steht, die keine Fans der Sängerin sind oder ihre Musik noch nie gehört haben. Ziel des Kurses sei es, sich kritisch mit Swift als Künstlerin und Schriftstellerin auseinanderzusetzen. Der Schwerpunkt des Kurses liege auf der englischen Literatur, Swift diene zur Einführung und Kontextualisierung. Und persönlich hat Taylor Swift auch etwas mit einer Universität zu tun, denn 2022 bekam die Sängerin die Ehrendoktorwürde der New York University verliehen. Dort konnte sogar eine Zeit lang ein Kurs zum Thema Taylor Swift besucht werden.

Welttournee "The Eras Tour" wird zum Kinofilm

Die 33-jährige Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und hat mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts auf den Markt gebracht. Diesen Oktober bringt die US-Musikerin Taylor Swift ihre laufende Welttournee als Kinofilm "Taylor Swift: The Eras Tour" auf die Leinwand. Diese Tour sei die bisher bedeutungsvollste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar auf Instagram. Filmstart sei der 13. Oktober 2023 in US-Kinos. Und im Sommer 2024 kommt sie mit ihrer ausverkauften "Eras"-Tournee auch nach Deutschland, sie spielt in Gelsenkirchen, Hamburg und München.

