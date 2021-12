"Nie wieder Krieg": Tocotronic mit neuer Single und Video Stand: 10.12.2021 14:52 Uhr Die Hamburger Band Tocotronic hat am Freitag eine weitere Single aus ihrem neuen Album veröffentlicht: "Nie wieder Krieg" ist der Titelsong der Platte, die am 28. Januar 2022 erscheint.

Laut der Band handelt der neue Song von "Menschen an den Kipppunkten ihres Lebens in Momenten der absoluten Verlassenheit, wenn 'das Alte stirbt und noch nichts geboren wird'". Dazu hat die Gruppe ein Video des Regisseurs Max Wiedenhofer veröffentlicht, in dem eine Frau (Carla Kowollik) allein durchs nächtliche Berlin streift und einer Doppelgängerin hinterherjagt.

"Nie wieder Krieg": Titelsong der neuen Tocotronic-Platte

"Nie wieder Krieg" ist bereits die dritte Single des neuen Tocotronic-Albums, das am 28. Januar erscheint. Die Platte ist das 13. Studioalbum der Band, die sich 1993 in Hamburg gegründet hat. Mittlerweile wohnen die meisten Bandmitglieder in Berlin. Schon im Oktober hatten Tocotronic in der NDR Sendung "Inas Nacht" eine Vorab-Premiere der zweiten Single "Ich tauche auf" präsentiert.

VIDEO: Musik bei Inas Nacht: Tocotronic mit "Ich tauche auf" (4 Min)

Dieses Thema im Programm: Inas Nacht | 14.10.2021 | 23:35 Uhr