„Es gibt eigentlich kaum eine Künstlerin, die schwieriger zu klassifizieren wäre", resümiert Peter Urban im Podcast Urban Pop über die britische Musikerin Kate Bush. Bereits in den Achtzigern bewies die heute 66-Jährige ihre Fähigkeit, immer wieder neue, vorher nicht gehörte Musikstile zu kreieren: von kraftvoll-orchestralen Sounds in "Cloudbusting" über zarte Töne von Flöte, Harfe und Violine in "The Fog" bis hin zu galaktisch anmutenden Klavierklängen in "Wuthering Heights".

"Kate Bush fiel 1978 mit 'Wuthering Heights' eigentlich völlig aus dem Rahmen. Angesagt waren damals ABBA und Boney M., aber auch Punk, New Wave. Das waren Hits. Dass diese ungewöhnlichen Melodien von Bush ankamen, war ein Riesenerfolg." PETER URBAN

Erster Auftritt bei Alfred Biolek im deutschen Fernsehen

Bush schrieb "Wuthering Heights" 1977 innerhalb weniger Stunden in einer Nacht, nachdem sie eine BBC-Verfilmung des gleichnamigen britischen Romanliteraturklassikers von Emily Brontë (zu deutsch: Sturmhöhe) gesehen hatte. "Ich war vollkommen fasziniert von dieser ungewöhnlichen Melodie", erinnert sich Peter Urban an die Zeit, als er Bush zum ersten Mal hörte.

So ging es auch Alfred Biolek: Der Moderator verriet dem Rolling Stone im Jahr 2011, dass er 1978 auf der Suche nach Künstlern für seine Sendung "Bio's Bahnhof" bei der Plattenfirma EMI in London zu Gast war. Als er über die Bürolautsprecher einen von Bushs Songs hörte, unterbrach er das Gespräch, um zuzuhören. Er war begeistert von der damals noch unbekannten Bush, lud sie prompt in seine Sendung ein.

"Der Auftritt bei Alfred Biolek war ihr erster überhaupt. Er hat sie wunderbar an- und abmoderiert und ihr gesagt, dass sie einmal ganz groß sein wird. Biolek hatte immer ein Näschen für Talente, für das ganz Besondere." PETER URBAN

Selbstbewusst und durchsetzungsstark

Kurz nach ihrem Auftritt bei Alfred Biolek trat Bush im britischen Fernsehen bei "Top Of The Pops" auf. Und schon damals zeigte sich ihr Durchsetzungsvermögen:

"Die Musik wurde vom BBC-Orchester gespielt. Das muss grässlich gewesen sein, sie war damit kreuzunglücklich. Sie hat dann ein Video aufgenommen und durchgesetzt, dass dieses statt des Live-Auftritts abgespielt wird." PETER URBAN

Nichtsdestotrotz kletterte ihr Song nach dem Auftritt bei "Top Of The Pops" innerhalb von drei Wochen von Platz 40 auf Platz 1. Für ihr Video zum Lied "Cloudbusting" gewann Bush den Schauspieler Donald Sutherland, besuchte ihn dafür persönlich. Sutherland spielt im Video den umstrittenen Psychotherapeuten Wilhelm Reich, während Bush selbst in die Rolle seines Sohnes Peter Reich schlüpft. Erzählt wird die Geschichte von Reichs Bemühungen, mit einer Maschine Regen zu erzeugen.

Leben und Familie

Geboren im Jahr 1958 im Londoner Bezirk Bexleyheath, wuchs Bush mit zwei älteren Brüdern idyllisch in einem alten Farmhaus in der Grafschaft Kent auf. Bereits mit 13 Jahren schrieb sie den Song "The Man with the Child in His Eyes", der später auf ihrem ersten Album "The Kick Inside" landete. In ihrer Familie spielten Kunst und Musik eine große Rolle: Ihr Vater, ein Landarzt, spielte Klavier. Die Mutter, eine Krankenschwester, liebte irische Folklore. Auch ihre Brüder schrieben Gedichte und Songs, begeisterten sich zudem für Fotografie.

Hype durch "Stranger Things" und neues Album

Im Jahr 2022 entbrannte ein Hype um Bushs Song "Running Up That Hill". Durch seine Verwendung in der Netflix-Serie "Stranger Things" wurde der Song auch bei der jüngeren Zielgruppe bekannt. Das Lied erreichte in zahlreichen Ländern Chartplatzierungen, die besser waren, als die aus dem Veröffentlichungsjahr 1985.

Über das Privatleben der Musikerin ist heute wenig bekannt. Sie soll mit ihrem Mann, einem Gitarristen, und ihrem Sohn zurückgezogen in England auf dem Land leben. Kürzlich verriet Bush dem Sender BBC in einem ihrer wenigen Interviews, dass sie bald an einem neuen Album arbeiten will.

