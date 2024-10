Peter Urban: Leben und Karriere des Musikexperten Stand: 26.09.2024 15:04 Uhr Bereits seit 1974 ist Peter Urbans unvergleichliche Stimme beim Norddeutschen Rundfunk zu hören. Über das Leben und die Karriere des Musikexperten, der bereits auf mehr als 5.000 Konzerten war.

Im Podcast "Urban Pop" berichtet Peter Urban gemeinsam mit Musikjournalist Ocke Bandixen über Weltstars, Insider-Stories und Musik-Historie. Mittlerweile gibt es über 90 Folgen, in denen Urban und Bandixen die Geschichte und Gegenwart der Popmusik beleuchten. Zudem ist Urbans unverwechselbare, charakteristisch-lässige Stimme Donnerstags ab 21 Uhr bei NDR 2 in "Die Peter Urban Show" zu hören. In der Show präsentiert er Neuheiten und Trends auf dem Musikmarkt. Zudem verantwortet er redaktionell das Radiokonzert. Doch wie verliefen eigentlich Leben und Karriere des langjährigen NDR Musikredakteurs?

Peter Urban studierte Anglistik und Geschichte in Hamburg

Peter Urban, 1948 in Bramsche geboren und im niedersächsischen Quakenbrück aufgewachsen, studierte in Hamburg Anglistik und Geschichte, bevor er 1977 promovierte. Sein Thema: die Texte der anglo-amerikanischen Populärmusik. Seine Dissertation erschien unter dem Titel "Rollende Worte - Die Poesie des Rock". Beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg begann er schon während seines Studiums zu arbeiten. Als Autor und Moderator stand er ab 1974 bei "Musik für junge Leute" oder auch für die legendäre Sendung "Der Club" im NDR 2 Studio. Seit 1988 gehörte Urban zur Musikredaktion der Popwelle. Bei NDR Info verantwortete er als Redakteur auch die Sendungen "Nachtclub" und "Nightlounge" und moderierte weiterhin Musik-Specials bei NDR 2.

Von Yoko Ono über Bruce Springsteen bis Eric Clapton

Neben ungezählten Radioformaten kommentierte Peter Urban im Rundfunk weltbekannte Musikevents wie "Live Aid" im Jahr 1985 und das einige Jahre später veranstaltete Solidaritätskonzert zu Nelson Mandelas 70. Geburtstag. Er interviewte und porträtierte große Stars wie Bruce Springsteen, Eric Clapton, David Bowie und Yoko Ono. Die Chemie zwischen der als schwierig geltenden Yoko Ono und Peter Urban stimmte: "Sie war ganz anders, als sie immer dargestellt wurde. Unheimlich freundlich und offen und sehr persönlich", so Urban.

Was viele nicht wissen: Peter Urban macht auch selbst leidenschaftlich gern Musik. Mit der Hamburger Band "Bad News Reunion" steht er von Zeit zu Zeit immer wieder auf der Bühne. Der gebürtige Niedersachse hat mit Größen wie Abi Wallenstein, Udo Lindenberg und Inga Rumpf zusammengearbeitet, ist seit vielen Jahren mit ihnen befreundet.

Buch "On Air: Erinnerungen an mein Leben mit der Musik"

Am 14. April 2023 feierte Peter Urban seinen 75. Geburtstag. Im gleichen Monat erschienen seine Memoiren - das Buch "On Air: Erinnerungen an mein Leben mit der Musik". Zu finden sind darin Erinnerungen an seinen Weg zur Musik, zum Radio und Fernsehen, an Erlebnisse wie den ersten Auftritt von Jimi Hendrix 1966. Außerdem denkt Urban zurück an spannende Zeiten als Musiker im Hamburger Onkel Pö, an seine Begegnungen mit Weltstars wie Elton John, Joni Mitchell oder Keith Richards und natürlich an die vielen Jahre beim größten Musikwettbewerb der Welt.

Eurovision Song Contest: Urban moderierte von 1997 bis 2023

1997 wurde Urban in Deutschland zudem zur Stimme des Eurovision Song Contests: Sagenhafte 25 Mal kommentierte er auf seine unverwechselbare Art die ESC-Unterhaltungsshows, letztmalig im Mai 2023.

