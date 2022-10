Jerry Lee Lewis: Der letzte König des Rock 'n' Roll ist tot Stand: 28.10.2022 21:19 Uhr Der US-Rockmusiker Jerry Lee Lewis ist tot, das teilte sein Agent mit. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Desoto County in der Nähe von Memphis. Legendär waren seine Auftritte im Hamburger Star-Club.

Der Rock von Jerry Lee Lewis war eine wilde Mischung aus Jazz, Country, R&B und Boogie. Meistens spielte er sein Piano im Stehen, setzte oder stellte sich auch darauf. In mehreren Live-Auftritten zündete er den Flügel nach getaner Arbeit an.

Im April 1964 trat Jerry Lee Lewis mehrmals im legendären Star-Club in Hamburg auf. "Sobald sich der Käfig öffnete, ließ Jerry die Bestie aus dem Käfig. Dann kickte er seinen Hocker mit der Hacke nach hinten und begann, sein Piano mit Handkantenschlägen zu traktieren", schreibt Horst Fascher, Mitbegründer des Star-Clubs, in seinen Erinnerungen "Let The Good Times Roll". Aus einer Liveaufnahme entstand das legendäre Album "Live at the Star-Club, Hamburg". Der Musikjournalist Ian Winwood bezeichnete es in der britischen Zeitung "The Telegraph" als eines der besten jemals aufgenommen Livealben.

"Great Balls Of Fire" in den prüden 50er-Jahren

Gemeinsam mit Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard wurde Jerry Lee Lewis zu den vier Königen des Rock'n'Roll gezählt. Die Musikbranche bekundete ihre Trauer über den Verlust. "Gott segne Jerry Lee Lewis. Und Frieden und Liebe an seine Familie", schrieb etwa Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr auf Twitter.

Seinen bekanntesten Hit "Great Balls Of Fire" nahm Lewis 1957 auf. Während die meisten Pioniere des Rock 'n' Roll Mitte der 50er-Jahre das Thema Sex in ihren Songs nur andeuteten, nahm der junge Pianist und Sänger Jerry Lee Lewis schon damals in "Great Balls Of Fire" kein Blatt vor den Mund.

Jerry Lee Lewis und die Angst vor der Hölle

Das Leben von Lewis, Spross einer Familie christlicher Fundamentalisten, war gezeichnet von Drogen, Gewalt, Sex, Schulden und Tod. Sieben Mal war er verheiratet, das erste Mal mit 16 Jahren. Angst, wegen seiner Musik zur Hölle verdammt zu sein, hatte Lewis immer wieder zu Protokoll gegeben. "Ich war immer besorgt, ob ich im Himmel oder der Hölle landen werde", sagte er 2015 dem britischen "Guardian". "Ich sorge mich weiterhin, abends vor dem Zubettgehen. Es ist eine sehr ernste Situation. Wohin komme ich nach meinem letzten Atemzug?"

