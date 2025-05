Internationaler Museumstag: Das bieten die norddeutschen Museen Stand: 18.05.2025 06:00 Uhr Am 18. Mai ist Internationaler Museumstag. Der Aktionstag soll weltweit auf die gesellschaftliche Rolle der Museen aufmerksam machen.

Seit 1977 organisiert der International Council of Museums (ICOM), also der Internationale Museumsrat, jedes Jahr den Internationalen Museumstag. Dieser verfolgt das Ziel, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass "Museen ein wichtiges Mittel des kulturellen Austauschs, der Bereicherung von Kulturen und der Entwicklung von gegenseitigem Verständnis, Zusammenarbeit und Frieden unter den Völkern sind", heißt es auf der Website der ICOM. Der Internationale Museumstag wird jedes Jahr am 18. Mai (oder um dieses Datum herum) organisiert, und die geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten zur Feier des Tages können einen Tag, ein Wochenende oder eine ganze Woche dauern. Weltweit nehmen immer mehr Museen am Internationalen Museumstag teil - 2024 waren es mehr als 37.000 Museen in etwa 158 Ländern.

Bundesratspräsidentin Rehlinger: "Einzigartige Lernorte, die weltweit Brücken bauen"

In Deutschland steht der Internationale Museumstag dieses Jahr unter der Schirmherrschaft von Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger, die betont: "Museen sind wahre Schatzkammern der Menschheit - und zugleich lebendige Orte der Begegnung und des Dialogs. Am Internationalen Museumstag feiern wir diese einzigartigen Lernorte, die weltweit Brücken bauen: zwischen Nationen, zwischen Völkern und zwischen Menschen, auf dem Fundament von Wissenschaft und Geschichte, Kunst und Kultur. Ich lade alle herzlich ein, mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der Museen zu gehen und ihren unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft zu würdigen."

Auch in Norddeutschland sind wieder zahlreiche Aktionen geplant, und die Vielfalt der Museen kann von den Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden. Sie erwarten Führungen, freier Eintritt, interaktive und digitale Erlebnisse, spezielle Angebote für Kinder und interessante Einblicke hinter die Kulissen.

Internationaler Museumstag 2025: Die Zukunft der Museen in sich schnell verändernden Gemeinschaften

In einer Zeit, die vom steten Wandel geprägt ist, haben Museen einen besonderen Bildungsauftrag. Das diesjährige Thema des Internationalen Museumstags "Die Zukunft der Museen in sich schnell verändernden Gemeinschaften" nimmt die Rolle der Museen in diesem Kontext in den Blick und befragt ihr Verhältnis als verbindende Elemente in der Gesellschaft, als Innovatoren und auch als Bewahrer kultureller Identität. Museen wirken außerdem aktiv an der Gestaltung nachhaltiger und inklusiver Gemeinschaften mit.

Das diesjährige Thema des Internationalen Museumstags steht daher im Einklang mit drei Zielen für nachhaltige Entwicklung: Museen unterstützen lokale Wirtschaften, indem sie Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und Bildungsprogramme anbieten, die Gemeinschaften stärken. Durch die Förderung von Kreativität und die Annahme technologischer Fortschritte treiben Museen Innovationen voran und verbessern die Zugänglichkeit. Museen tragen zur nachhaltigen Stadtentwicklung bei, indem sie als kulturelle Zentren fungieren, die Inklusion, Resilienz und den Erhalt des Erbes fördern.

