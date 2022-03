Genesis in Hannover: Großartige Musik mit eindrucksvoller Lightshow Stand: 11.03.2022 11:43 Uhr In Hannover ist Genesis nach langer Pause aufgetreten. Mit dabei waren Klassiker wie "Invisible Touch" oder "Land Of Confusion". Für viele war es das erste Konzert nach fast zwei Jahren Pandemie. Beitrag anhören 3 Min

von Uli Kniep

Tanzen kann Phil Collins bekanntlich nicht mehr. Er sitzt auch nicht mehr hinter seinem Schlagzeug. Das Trommeln besorgt sein Sohn Nicolas. Singen allerdings kann Collins immer noch gut, wenn er sich auch mittlerweile von zwei Background Sängern unterstützen lässt. Aber Genesis sind neben Sir Phil auch noch der Keyboarder Tony Banks und die Gitarristen Mike Rutherford und Daryl Stuermer. Sie tragen gehörig zum Sound der Band bei, und der kommt gewohnt opulent aus den hochwertigen Boxen.

All ihre Hits wie "Tonight Tonight Tonight" und "Invisible Touch" klingen auch heute so wie schon 2007, als Genesis ihr Album "Live Over Europe" mitgeschnitten haben. Ausnahmen bilden lediglich drei Stücke, die die Band nun in akustischen Versionen darbietet. Das Repertoire ist immer noch fast das gleiche, und die Fans sind noch immer gleichermaßen begeistert.

Standing Ovations für Genesis in Hannover

Auch und gerade die Stücke, die einst Peter Gabriel sang - wie "The Carpet Crawlers" und "I Know What I Like" - kommen beim Publikum bestens an, dem für teilweise horrende Eintrittspreise rund zwei Stunden großartige Musik mit eindrucksvoller Lightshow geboten wurde. Besonders eindrucksvoll waren die Videosequenzen im bedeutsamen "Land Of Confusion", das durch Politik und Pandemie in neuem Licht erscheint.

Auch wenn Phil Collins eben nicht mehr wie vor 15 Jahren über die riesige Bühne sprinten kann, als er zur Zugabe mit einem Hannover 96 T-Shirt erschien, bekommen er und die Band Standing Ovations.

