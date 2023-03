Einzigartige Stimme - Michael Bublé begeistert Hamburg Stand: 18.03.2023 08:08 Uhr 10.000 Fans, fast zwei Stunden Entertainment und dazu Charme, Humor und Stimmung: Michael Bublé ist aktuell mit seiner "Higher"-Tour in ganz Europa unterwegs. Am Freitag war er in der Barclays Arena zu Gast.

von Hannah Bird

Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr geht es los: Michael Bublé kommt auf die Bühne und startet mit "Feeling Good". Sofort verbreitet er gute Stimmung, tanzt locker und voller Energie über die Bühne. Das Publikum hat er gleich im Griff, animiert es beim zweiten Song zum Aufstehen und Mitmachen. Das lassen sich die meisten nicht zweimal sagen und sind sofort dabei. Mit seinem Charme und ordentlich Humor unterhält der Kanadier das Publikum und beweist Entertainer-Qualitäten. Den Tag - St. Patrick’s Day - hat er im Irish Pub im Fleetenkieker verbracht, erzählt er. Und lässt das Publikum wissen, dass das kein Konzert sei, sondern eine Party.

Neue Songs und alte Hits

Jazz, Swing und Pop - mit seiner Musik versetzt Michael Bublé das Publikum weltweit in Begeisterung. Sein Album "Higher", das er im vergangenen Jahr rausbrachte, bescherte ihm gerade erst den fünften Grammy. Auch seine Tour, mit der er in ganz Europa unterwegs ist, hat er danach benannt. Mit im Gepäck sind aber nicht nur neue Lieder. Es sind viele Eigenkompositionen dabei und natürlich Klassiker: Von "Haven't Met You Yet" über "Love", "Sway" und "Home" bis hin zu "Everything", um nur ein paar zu nennen.

Nicht nur Sänger, sondern auch Entertainer

Der kanadische Sänger hat eine große Bigband mitgebracht: Streicher, Bläser, Schlagzeug, Klavier, Dirigent und alles, was dazu gehört. Eine große und vier kleine Leinwände projizieren für das Publikum Grafiken oder Detailaufnahmen von Bublé und den Musikerinnen und Musikern. Über einen Steg swingt und tanzt er immer wieder auf eine kleinere Bühne in der Mitte der Konzerthalle. Dort geht er auf Tuchfühlung mit dem Publikum - Berührungsängste hat er keine. Er schüttelt Hände, macht Selfies. Das Publikum ist bunt gemischt: Paare, Familien und kleinere Gruppen. Die Konzerthalle ist fast voll: 10.000 Fans wollen den Mann mit der einzigartigen Stimme hören und sehen.

Er kann mehr als Weihnachtslieder

Dann kommt von Bublé die Frage, wer zum ersten Mal bei einem seiner Konzerte sei. Einige jubeln: "50 Prozent", sagt er. Und viele von ihnen seien hier, um "The Christmas Boy" zu sehen. Kurz stimmt Michael Bublé "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas" an. Hört aber schnell wieder auf. Sein Weihnachtsalbum kennt wohl fast jeder. Kein Wunder: Es ist das erfolgreichste Album des Sängers. Aber er stellt an diesem Abend nochmals klar, er sei nicht der "Weihnachtstyp". Dass er mehr als nur Weihnachtslieder singen kann, beweist er nur zu gut. Immer wieder reißt er mit seiner Performance das Publikum von den Sitzplätzen. Wie bei "My First My Last My Everything". Alle klatschen und tanzen mit - die Stimmung könnte nicht besser sein.

Hamburg mehr als begeistert

Nach Konfetti-Kanonen, "Cry Me a River" und jeder Menge Gefühl und Entertainment ist dann Schluss. Aber natürlich gibt es noch eine Zugabe - insgesamt vier Lieder. Das letzte mit viel Gefühl: "Always On My Mind" mit Kerzen auf den Leinwänden und einem Lichtermeer aus Handy-Taschenlampen im Publikum. Damit zeigt der Sänger noch einmal mehr, dass er mit seinen Liedern die Herzen der Menschen erreicht. Fast zwei Stunden steht Michael Bublé auf der Bühne. Mit Charme, viel Emotion, Humor und seiner einzigartigen Stimme begeistert er in Hamburg und sorgt für einen unvergessenen Konzertabend.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.03.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop