Deichbrand Festival: The Prodigy stehen in den Startlöchern Stand: 17.07.2024 18:32 Uhr Es ist wieder Deichbrandzeit: Vom 18. bis 21. Juli gibt es Musik und Festival-Feeling satt in Wanhöden bei Cuxhaven. Die ersten der 60.000 erwarteten Fans sind bereits am Mittwoch angereist.

Eines der Highlights beim diesjährigen Deichbrand Festival wird mit Sicherheit der Auftritt von The Prodigy am Samstagabend sein. In die Jahre gekommen und ohne den 2019 verstorbenen Keith Flint sind die Briten mit ihren 90er-Jahre Elektro-Punk-Hits trotzdem immer noch ein Ereignis. Wer dann allmählich schläfrig wird, den oder die wird ein nimmermüdes "Hyper Hyper" der Techno-Veteranen von Scooter wieder auf die Beine bringen.

Nach Abbruch 2023: Tokio Hotel holen Auftritt nach

Gut besetzt sind die Bühnen beim Deichbrand Festival auch am Freitagabend: Lässiger, energiegeladener Punkrock - das sind die Donots. Danach lädt Nina Chuba auf ein Glas "Wildberry Lillet". Und nach dem technikbedingten Abbruch ihres Auftritts im vergangenen Jahr wollen Tokio Hotel um die Kaulitz-Brüder in diesem Jahr Versäumtes nachholen.

Festival-Hymnen mit Rapper Cro

Wer kann seine Songs nicht mitsingen: "Easy" oder "Bye-bye"? Rapper Cro wird am Samstag auf der Hauptbühne für Sommer-Feeling pur sorgen - egal, ob die Sonne scheint oder Regen fällt. Danach geht es international weiter: Die Kings of Leon kommen aus Tennessee an die Nordsee. Wem die US-Boys zu rockig sind, der kann nebenan im Palastzelt bei Culcha Candela pulsierende Reggae- und Hip Hop-Klänge genießen. Dort tritt am Samstag zu später Stunde noch Alli Neumann auf, deren von Country, Funk und Blues geprägte Songs leidenschaftlich Themen wie Sexismus und Selbstbestimmung ansprechen.

Im Electric Island finden Fans der Elektromusikszene namhafte Künstler und DJanes wie Annett Gapstream, Anja Schneider oder Fatima Hajji, die für den richtigen Festivalsound sorgen.

Spitzen-Line-up am Sonntag: Bosse, Clueso, Peter Fox

Das Festival klingt am Sonntag auf der Hauptbühne mit bekannten nationalen Künstlern aus: Auf die Dresdner Hip Hopper von 01099 folgt eher ruhigere Singer-Songwriter Musik von Bosse und Clueso. Headliner ist Peter Fox, der neben den altbekannten Hits seine neues Album "Love Songs" mitbringt. Rapper Alligatoah mit seinen scharfen Reimen und vielseitigen Beats schließt den Abend ab.

Festival-Wellness mit Bier-Yoga und Haarkränzen

Diejenigen, die zwischendurch noch Energie haben, können sich beim Aqua-Fitness, Bier-Yoga oder Hoopdance austoben. Den richtigen Look bekommen unvorbereitete Festival-Besucher und -Besucherinnen ebenfalls auf dem Gelände: Ein bisschen Glitzer für das Gesicht, eine fancy Festivalfrisur und selbst gebundene Haarkränze komplettieren den Deichbrand-Look 2024.

